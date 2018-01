GROTTAMMARE – Il 28 gennaio è iniziato un importante appuntamento culturale.

A Grottammare Alta si è svolta la prima serata di “Settimana di Paradiso”, un percorso straordinario attraverso la terza Cantica del capolavoro dantesco con la voce di uno dei più bravi attori italiani, Giorgio Colangeli.

Il primo evento si è svolto al Teatro dell’Arancio: “Un progetto unico, insolito, audace, che si conclude quest’anno: dapprima siamo scesi all’Inferno, poi abbiamo affrontato il Purgatorio, per arrivare ora alla Settimana di Paradiso – affermano gli organizzatori – riservato non solo agli esperti che già conoscono il poema ma soprattutto a coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di approfondire la Commedia.

L’iniziativa continuerà fino al 2 febbraio.

