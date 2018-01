FERMO – Controlli nella notte della Polizia Stradale di Amandola sul territorio.

Tra Porto San Giorgio e Fermo, in particolare, sono state 15 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I conducenti sono stati beccati positivi all’alcol test. 150 punti i punti decurtati. Un’auto è stata confiscata.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

