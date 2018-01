VICENZA – Siamo in grado di pubblicare il referto del Pronto Soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza che, lo scorso 5 novembre, prestò le prime cure al tifoso della Samb Luca Fanesi, coinvolto negli scontri al termine della partita Vicenza-Samb.

Come vedete dall’immagine, il Pronto Soccorso, pochi minuti dopo gli incidenti, ha emesso un verbale in base al quale le ferite riportate da Fanesi, entrato poi in come e tutt’ora in riabilitazione all’ospedale, furono provocate per “Violenza Altrui” e, secondo le testimonianze dei presenti, “per percosse da altra-altre persone“

