SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Gubbio, 23^ giornata del girone B. I rossoblu di casa si giocano la chance di agguantare il secondo posto in solitaria, sfruttando il turno di riposo che tocca al Renate, l’attuale inquilino del posto d’onore. Davanti il Gubbio di Pagliari che naviga, con i suoi 22 punti, nelle parti meno nobili della classifica.

Dei tre uno. Solo Perina, come tra l’altro anticipato da mister Capuano, trova posto da titolare fra i nuovi acquisti. Solo panchina per Marchi e Bellomo. Per il resto la formazione della Samb potrebbe riservare qualche sorpresa. Tre i centrocampisti nell’undici titolare ma è possibile che Capuano sposti Vallocchia a fare l’ala destra, con Valente dall’altra parte e lasci Bacinovic e Gelonese a fare la diga in mezzo.

Le formazioni ufficiali

Samb (3-4-3) All.: Ezio Capuano

Perina

Conson Miceli Di Pasquale

Rapisarda Bacinovic(6′ st Marchi) Gelonese(20′ st Di Massimo) Tomi

Vallocchia(6′ st Bellomo) Miracoli Valente(6′ st Esposito)

Marchi (47′ st Jallow)

Casiraghi(25′ st Valagussa)

Ciccone Sampietro Giacomarro(37′ st Ricci) Malaccari

Paolelli Piccinni Burzigotti Kalombo

Volpe

Gubbio (4-4-1-1) All.: Dino Pagliari

Arbitro: Fabio Pasciuta di Agrigento (Bianchini/Biasini)

Note:

Marcatori: 4′ st Marchi (G), 34′ st Rapisarda (S)

Ammoniti: 4′ st Marchi (G), 12′ st Ciccone (G), 13′ st Bellomo (S), 15 st Rapisarda (S) e Kalombo (G), 31′ st Tomi (S)

Espulsi:

Angoli: 8-4

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Partiti, Vallocchia subito in azione da ala destra: scambia con Rapisarda e viene atterrato da Paolelli. Punizione. Dopo una carambola il pallone finisce in angolo.

2′ Sugli sviluppi Vallocchia prova la giocata di fino, pallone ancora in angolo.

4′ Samb in avanti, fallo al limite dell’area e punizione da posizione interessantissima per il sinistro di Tomi.

5′ Parte Tomi e la palla si stampa sul palo!

6′ Scambio Vallocchia Valente, palla all’esterno che calcia di poco alto! Altra occasione per i rossoblu.

11′ Valente converge e crossa col destro, Miracoli devia appena il pallone ma Volpi la blocca lo stesso a terra. Samb che continua a portare pressione nella metà campo degli umbri.

13′ CONTROPIEDE GUBBIO. La Samb viene presa in mezzo da un contropiede degli ospiti lanciato da Kalombo che penetra nelle maglie della difesa, poi cede a marchi che a sua volta dà a Casiraghi che si ritrova davanti alla porta sguarnita ma mette incredibilmente a lato!

17′ Ancora Casiraghi che scatta sul filo del fuorigioco, si ritrova davanti a Perina che lo chiude in corner!

19′ Capuano richiama vicino alla panchina Di Pasquale per parlargli approfittando di una pausa di gioco. Al mister non sono di certo andate giù le ultime due “imbucate” prese dalla difesa.

24′ Giacomarro atterra Valente lanciato in contropiede, solo fallo e niente sanzioni per il centrocampista col pubblico che non la prende affatto bene.

25′ Dalla punizione si cerca di pescare Valente sul secondo palo, l’ala va col piattone ma mette a lato.

28′ Tre angoli di fila battuti dalla Samb, due giocati corti e uno in area, a rientrare, che ha messo in difficoltà Piccinni costretto a intervenire di testa coi piedi dentro la porta.

30′ Altro angolo per i rossoblu. Va Valente che scambia con Tomi per poi andare al cross, preso da Volpe.

36′ Punizione Samb da centrocampo, lunga sventagliata di Bacinovic a cercare miracoli sul secondo palo. L’attaccante è solo e carica il sinistro, ribattuto, arriva Gelonese che mette alto da fuori area.

39′ Azione pazzesca di Rapisarda che parte come un treno e salta tutti, compreso Volpe, e mette in mezzo per Miracoli: miracolo di Burzigotti che mette in angolo!

40′ Dal corner svetta Miceli che colpisce di testa ma Volpe para! Samb vicina al gol!

45′ Due minuti di recupero decisi da Pasciuta.

45’+1 Due minuti di recupero ma l’arbitro fischia dopo uno. Finisce a reti bianche la prima frazione. Due occasioni per parte nonostante la Samb abbia premuto con costanza nella metà campo avversaria.

Secondo Tempo

1′ Ricomincia la sfida, senza cambi da nessuna delle due parti.

2′ Corner del Gubbio, due volte pericoloso: prima Perina e poi Miceli ci mettono una pezza.

4′ GOL DEL GUBBIO. Bacinovic perde il pallone a centrocampo e lo consegna a Marchi che vede Perina fuori dalla porta e lo insacca con un tiro pazzesco da lontanissimo. 1 a 0 Gubbio.

6′ CAPUANO CAMBIA TUTTO. Tre cambi nella Samb fuori Bacinovic, Vallocchia e Valente, dentro Marchi, Bellomo ed Esposito.

9′ Kalombo passa sulla destra e riesce a crossare in area, Marchi appostato calcia: bravo Perina a bloccarla.

13′ Giallo incomprensibile a Bellomo, che ha fatto sì fallo ma “onestamente” su Casiraghi. Punizione decentrata sulla sinistra pericolosa per il Gubbio che crosserà in mezzo.

14′ Parte il destro e la palla, deviata da Conson, finisce in corner.

16′ Samb che riparte in contropiede con Esposito che cambia tutto per Rapisarda trovatosi a sinistra ma subito atterrato da Malaccari, solo fallo e niente ammonizione e il pubblico esplode di rabbia per la differenza di trattamento fra questo e l’episodio precedente su Bellomo.

20′ Capuano cambia ancora e tira fuori pure Gelonese, entra Di Massimo con Bellomo che si abbassa sulla linea dei centrocampisti.

23′ Punizione da distanza siderale, Tomi va ugualmente e impegna Volpe che deve rifugiarsi in angolo.

25′ Primo cambio per il Gubbio, fuori Casiraghi e dentro Valagussa.

31′ Penetrazione in area di Rapisarda che prende il fianco destro, la mette a rimorchio per il tiro di Bellomo, ribattuto. Arriva Tomi che controlla e poi cade. Per l’arbitro è simulazione e conseguente giallo.

34′ PARI DELLA SAMB! Esposito pesca con un gran pallone ancora Rapisarda che arriva sul fondo e mette in mezzo per Miracoli che la colpisce sporca ma la difesa umbra salva, arriva ancora Rapisarda che insacca di forza! 1 a 1!

37′ Pagliari cambia ancora, dentro Ricci per Giacomarro.

42′ Palla persa a centrocampo da Bellomo e Marchi ci riprova da casa sua: alto di poco stavolta

43′ Ancora Rapisarda sulla fascia, palla dietro a Di Massimo che pesca Tomi sul secondo palo, tiro immediato e palla fuori di poco.

45′ Palla lunga a cercare Miracoli, sponda di testa a cercare Esposito appostato al limite della’rea: tiro di sinistro ma Volpe blocca a terra. Segnalati 4 minuti di recupero.

45’+4 Finisce dopo 4 minuti di recupero la partita. 1 a 1 fra Samb e Gubbio.

