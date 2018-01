Sarebbe confermata la candidatura del Premier uscente Gentiloni in cima alla lista per la Camera nel “nostro” collegio plurinominale mentre sarebbe fuori Sara Giannini. A Pesaro spunta il ministro Minniti mentre a Macerata un ex rettore universitario

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Candidature, il Pd sta piazzando le sue pedine in vista del 4 marzo. Vi abbiamo raccontato ieri della rapida evoluzione, parallela alla riunione romana della direzione nazionale, che sta investendo la collocazione dei “dem” locali nei collegi disponibili. Tre i nomi piceni rimasti in ballo con Antimo Di Francesco che si dirige verso la candidatura all’uninominale per il Senato, Emanuela Di Cintio verso l’uninominale Camera mentre, a quanto pare ci sarà solo un quarto posto in graduatoria nel listino Camera per Margherita Sorge.

LA MAPPA REGIONALE: SENATO… E il resto della Regione? Proviamo a tracciare una mappa. Partendo dal Senato e dai due collegi uninominali restanti che dovrebbero vedere candidati i due parlamentari uscenti Piergiorgio Carrescia e Camilla Fabbri mentre nel listino proporzionale dovrebbero trovare posto Francesco Verducci e Irene Manzi nelle primi posizioni, rispettivamente senatore e deputato della legislatura appena conclusa.

…E CAMERA. Accanto a Emanuela Di Cintio (segretario comunale Pd di Spinetoli), negli altri cinque collegi regionali circolano nomi importanti come quello dell’ex rettore dell’Università di Camerino Flavio Corradini che verrà candidato nel collegio Macerata-Osimo e addirittura quello del Ministro dell’Interno Marco Minniti per Pesaro e Urbino. Per quanto riguarda i due listini proporzionali, invece, quello legato al Nord delle Marche dovrebbe essere comandato, nelle prime posizioni dalla deputata uscente Alessia Morani e dal consigliere regionale Francesco Comi. Nel listino piceno invece sembrerebbe confermata l’ipotesi del premier uscente Gentiloni in prima posizione. Dietro di lui una donna che non sarà però l’ex assessore in Regione Sara Giannini, che non sarà candidata, e neppure Margherita Sorge, finita come dicevamo in quarta posizione. Probabile che dietro al Presidente del Consiglio possa essere inserita un’altra figura (femminile per l’alternanza di genere) di rilievo nazionale mentre in terza posizione ieri Renzi avrebbe indicato il senatore uscente Mario Morgoni.

Senato

Uninominale

Ascoli, Fermo, Civitanova: Antimo Di Francesco Macerata, Ancona: Piergiorgio Carrescia (deputato uscente) Fano, Senigallia, Pesaro e Urbino: Camilla Fabbri (senatore uscente)

Listino Plurinominale

Francesco Verducci (senatore uscente) Irene Manzi (deputato uscente)

Camera dei Deputati

Uninominale

Ascoli: Emanuela Di Cintio Civitanova-Fermo: Paolo Petrini Macerata-Osimo: Flavio Corradini Ancona: Emanuele Lodolini Fano- Senigallia: Angelo Bonelli Pesaro-Urbino: Marco Minniti

Listini plurinominali

A) Ascoli, Civitanova, Fermo, Macerata, Osimo

Paolo Gentiloni salta Sara Giannini, ci sarà un altro nome femminile di rilievo nazionale Mario Morgoni (senatore uscente) Margherita Sorge

B) Ancona, Fano Senigallia, Pesaro, Urbino

Alessia Morani (deputato uscente) Francesco Comi (consigliere regionale) Sabrina Sartini Cristian Fanesi

