Dopo dieci anni giocati nel settore giovanile della Lazio e la fascia di capitano nella Primavera dei biancocelesti, Simone Mattia ha sempre disputato prestazioni ragguardevoli. Eppure i primi mesi furono difficili: zero presenze nel girone di andata 2016-17. Per il futuro, invece…

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ventidue anni e la testa ben piantata sulle spalle. Proprio una bella intervista realizzata dai nostri Pier Paolo Flammini e Nazzareno Perotti a Simone Mattia, giovane difensore della Samb. Tanti gli argomenti affrontati, ad ogni modo il nostro Mattia ha risposto sempre con molta attenzione, dimostrandosi ragazzo maturo nonostante la giovane età. Non a caso, dopo dieci anni giocati nel settore giovanile della Lazio e la fascia di capitano nella Primavera dei biancocelesti, Mattia ha sempre disputato prestazioni ragguardevoli. Eppure i primi mesi furono difficili: zero presenze nel girone di andata 2016-17.

Ascoltatelo.

