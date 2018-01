GROTTAMMARE -Autostrade per l’Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, per due notti consecutive con orario 22-6, dalle ore 22 di sabato 27 alle ore 6 di lunedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, sia verso Pescara/Bari sia in direzione di Ancona/Bologna, per lavori di manutenzione.

Saranno contestualmente chiuse le aree di servizio ‘Piceno ovest’ e ‘Piceno est’, situate nel tratto chiuso. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

in direzione di Pescara/Bari, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Pedaso, immettersi sulla SS16 adriatica in direzione di Pescara e seguire le indicazioni per A14 Ancona-Pescara, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Grottammare, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;

in direzione di Ancona/Bologna, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Grottammare, immettersi sulla SS16 adriatica;

in direzione di Ancona e seguire le indicazioni per A14 Ancona-Pescara, con rientro sulla A14 alla stazione autostradale di Pedaso, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 369 volte, 372 oggi)