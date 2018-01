GROTTAMMARE – Tutti approvati i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di ieri, giovedì 25 gennaio, che si è aperto con una breve commemorazione della Giornata della Memoria.

Con la seduta di ieri, il consiglio comunale ha avviato la fase di costituzione della Consulta comunale per la disabilità, istituita il 23 novembre 2017. Secondo il regolamento, infatti, al consiglio comunale spetta sia l’elezione di due rappresentanti in Assemblea (1 consigliere espressione della maggioranza e 1 espressione della minoranza), sia di tre dei 9 componenti del Comitato di coordinamento, da scegliere tra le persone che hanno chiesto di aderire alla Consulta. Per quanto riguarda la composizione dell’Assemblea, i consiglieri eletti sono Monica Pomili per la maggioranza e Alessandra Manigrasso per la minoranza. Per il comitato di coordinamento, il consiglio comunale ha espresso preferenze per Simone Bollettini, Ida Romani e Gioconda Polidori. Al momento gli aderenti alla Consulta per la disabilità sono 11, ma le adesioni all’Assemblea sono sempre aperte. Il modulo è disponibile on line.

La proposta di bilancio 2018 del CIIP spa verrà votata favorevolmente dai rappresentanti del comune di Grottammare nel corso dell’Assemblea dei soci in programma oggi (venerdì 26). Il punto, pure all’ordine del giorno della seduta di ieri, ha ottenuto il “sì” del gruppo di maggioranza “Solidarietà e Partecipazione” e del gruppo “Concetti Sindaco”; contrari i consiglieri di “Grottammare Futura”, “Città Unica” e “Movimento 5 stelle”. Il bilancio prevede oltre 20 milioni di investimenti per il 2018, di cui 4 milioni destinati alle infrastrutture dell’area costiera. Confermato il bonus idrico, al quale sono destinati 140mila euro, che si tradurranno in sconti in bolletta per le famiglie con requisiti di basso reddito.

Votazione unanime per la modifica del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, consistente nella proroga al 31 agosto per la presentazione delle domande di rottamazione delle cartelle esattoriali, in linea con le ultime disposizioni del Governo.

Stesso esito di voto per la proposta di rideterminazione dei posteggi degli ambulanti nel mercato settimanale del giovedì in zona centro, che prevede l’ottimizzazione degli spazi al fine di escludere dalla zona di vendita le vie ad ovest a beneficio della viabilità e della sosta delle auto.

La versione integrale della seduta di ieri sera (e precedenti), con gli interventi di tutti i consiglieri, sono pubblicati sul canale You Tube del Comune di Grottammare.

Seduta del 25 gennaio, ecco il video

