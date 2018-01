“Dopo un anno dall’avvio del programma istituito con la ‘Buona scuola’ abbiamo svolto un sondaggio tra gli studenti italiani – si legge in una nota- e il risultato è una piena bocciatura”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sfruttamento e inefficienza: basta con questa alternanza!”, queste le parole che campeggiano sugli striscioni esibiti durante i blitz dei ragazzi del Blocco Studentesco in tutta Italia, anche nel Piceno, per contestare la gestione dell’alternanza scuola-lavoro.

“Dopo un anno dall’avvio del programma istituito con la ‘Buona scuola’ abbiamo svolto un sondaggio tra gli studenti italiani – si legge in una nota diffusa dal movimento – e il risultato è una piena bocciatura per le modalità con le quali viene gestita l’alternanza”.

“Gli studenti vengono impiegati in mansioni del tutto sconnesse dalla realtà scolastica di appartenenza, rendendo inefficace lo svolgimento del lavoro rapportato al piano di studi di ognuno. Crediamo fermamente che si debbano istituire appositi consigli costituiti da professori, studenti e tutor aziendali – prosegue la nota – ai quali assegnare non solo il compito di individuare i progetti più coerenti con ogni percorso formativo, ma anche quello di controllare come venga svolto il lavoro”.

“Ricorrere all’alternanza per avere manodopera da sfruttare è una pratica che va assolutamente interrotta. Il sol fatto che gli studenti si ritrovino spesso a lavorare per più di 8 ore al giorno è indicativo del basso livello di tutela predisposta nei loro riguardi – si legge nella nota – La nostra proposta al riguardo è la rivalutazione del ruolo delle Consulte Provinciali degli studenti: da meri organi consultivi ad organi con poteri decisionali in grado di raccogliere le testimonianza degli studenti e formulare piani di azione congiuntamente con gli uffici scolastici locali”.

