L’ala-guardia, classe 1991, è un mortifero tiratore da 3 punti. Un colpo importante per i rossoblu, messo a segno per aumentare le possibilità di raggiungere l’obiettivo dei play-off

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Colpo di mercato della Sambenedettese Basket che ha firmato la guardia-ala Andrea Del Buono.

Classe 1991, tiratore mortifero da 3 punti prodotto del settore giovanile del Porto San Giorgio Basket, Andrea ha fatto parte del roster della Premiata Montegranaro in serie A nella stagione 2007/08. Successivamente ha vestito la maglia di Porto San Giorgio in C2 e C1. Nel 2012 passa all’Ascoli Basket in DNC (14.4 punti di media con high di 40). Nel 2013 gioca con la Fortitudo Viterbo in DNC contribuendo alla conquista dei play-off per la serie B con 12.6 punti di media. Esperienze per lui anche con le maglie di Civitanova, Costa d’Orlando e Civitavecchia. La scorsa stagione si è diviso tra Orvieto e Favl Viterbo (14.6 punti di media nella città della Tuscia) in serie C. Nell’estate del 2017 decide di riavvicinarsi a casa firmando con la Victoria Fermo scendendo in serie D dove viaggiava a 13.2 punti di media.

Queste le sue prime parole da giocatore rossoblu: “Ho trovato una società organizzata e ambiziosa che ha voglia di fare basket e non è stato difficile accettare data la voglia che avevo di tornare in un campionato superiore dopo mezza stagione in serie D. Conosco la maggior parte del gruppo ed il Coach, tutti bravi ragazzi per cui sarà facile ambientarsi. Il campionato marchigiano è sempre un rebus, spero di arrivare tra le prime 8, sarà dura ma un po’ di ambizione fa sempre bene. A livello personale entro in punta di piedi in una nuova squadra e sono pronto a dare il mio contributo dove serve, per toglierci insieme qualche soddisfazione”.

Con questo acquisto la Sambenedettese Basket va a rinforzare il proprio roster con l’obiettivo di centrare un piazzamento nei play-off che metteranno in palio la promozione in Serie B e la partecipazione alla nuova Serie C Gold che vedrà ai nastri di partenza squadre abruzzesi, umbre e marchigiane

La Sambenedettese Basket ringrazia la Victoria Fermo ed in particolare il suo DS Amedeo Paniconi per aver favorito la buona riuscita dell’operazione in tempi rapidissimi. Andrea Del Buono ha già sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni nella serata di giovedì ed esordirà con la sua nuova maglia rossoblu già nella trasferta di Sabato 27 gennaio sul difficilissimo campo della Vigor Matelica seconda in classifica.

