SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto episodio nella serata del 25 gennaio.

A Porto d’Ascoli, in via dei Mille, si è verificato un incidente stradale. E’ rimasto ferito un 31enne, soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. E’ stato portato in ospedale, date le condizioni, per le cure mediche.

