I.Denticoop è una realtà dell’area sanitaria che, in un periodo di grandi cambiamenti, si inserisce nell’evoluzione della moderna odontoiatria.

Rappresenta un nuovo modello odontoiatrico, sviluppato per potere offrire tutte le risposte necessarie al paziente, personalizzando ogni soluzione di cura e riabilitazione odontoiatrica e garantire la qualità del sorriso. I servizi offerti vanno dalla riabilitazione protesica, alla cura dell’estetica dentale, al recupero conservativo dei denti naturali alla moderna implantologia fino al trattamento ortodontico e gnatologico.

Il Centro Odontoiatrico ha come peculiarità la cura alla persona, caratteristica basilare insita nella natura del progetto I.denticoop, dove la partecipazione, l’etica e il valore umano sono elementi fondanti della propria costituzione.

I.denticoop propone perciò servizi di qualità, avvalendosi di riconosciute professionalità cliniche, adottando tecniche, tecnologie e materiali d’avanguardia. Ciascuno di essi è supportato da un personale paramedico adeguatamente formato, in modo da garantire al paziente il risultato atteso.

La struttura è stata predisposta per trasmettere il migliore comfort al paziente, che potrà usufruire di tutta la gamma di trattamenti individuali, misurati sulle singole esigenze, sia di carattere clinico sia economico.

Il Centro Odontoiatrico I.denticoop possiede un’autonomia tecnologica di elevato spessore, per potere garantire in tempi brevissimi il migliore profilo diagnostico, attraverso la moderna radiologia digitale 3D e TAC Cone Beam.

Tutto questo “patrimonio” di possibilità si può trovare tutti i giorni, sabato e domenica compresi dalle ore 9.00 alle ore 21.00 all’interno del Centro Commerciale Porto Grande a San Benedetto del Tronto.

I.denticoop garantisce assistenza odontoiatrica anche alla domenica.

I.denticoop si trova presso il Centro Commerciale Porto Grande a Porto D’Ascoli, in via Pasubio. Per info 0735762286, visita anche il sito www.identicoop.it oppure clicca QUI per consultare la pagina Facebook dedicata.

