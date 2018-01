PUBBLIREDAZIONALE – Officina autorizzata Alfa Romeo e Opel. Riparazioni, tagliandi, revisioni, clima, soccorso e molto altro. Fratelli Massa si trova in via Esino 36 a San Benedetto. Per info 0735 659905

Alfa Romeo e i Fratelli Massa rappresentano da quarant’anni il connubio tra passione ed esperienza.

Nata dal forte amore per il “Biscione”, l’autofficina di Gabriele e Umberto, proseguita negli anni dai loro figli, oggi è un’importante punto di riferimento per gli automobilisti di San Benedetto del Tronto e non solo.

Gabriele, dopo gli studi, ha maturato per ben dieci anni la propria esperienza professionale presso Alfa Romeo come dipendente. Umberto, ha invece lavorato per diversi anni tra mezzi pesanti e motoristica della Marina Militare. Nel 1974 decidono di aprire la propria autofficina indipendente ed iniziare, con sacrifici e passione, l’attività di riparazione e manutenzione sotto il segno del marchio Alfa Romeo.

Da quest’anno, Fratelli Massa ha allargato la famiglia, oltre al marchio alfa romeo è diventata anche autofficina autorizzata Opel.

L´autofficina è in grado di offrire alla clientela una vasta gamma di servizi in diversi settori, grazie alla presenza di personale altamente qualificato e alla pianificazione da parte dell’azienda di continui corsi di aggiornamento. Il cliente può usufruire di assistenza fidata e garantita. Le vetture raggiungeranno una messa a punto tale da consentire quella sicurezza necessaria quando si è in strada.

L’autofficina Fratelli Massa si trova in via Esino 36 a San Benedetto del Tronto. Per info 0735 659905, visita anche il sito fratellimassa.com oppure clicca QUI per visitare la pagina Facebook ufficiale.

