SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alessandra De Angelis presenterà il libro ” Magiche Metamorfosi “. Sabato 27 gennaio alle ore 17,30 nella sala della Poesia di Palazzo Bice Piacentini (paese alto). Conversa con la scrittrice la professoressa Domenica Tranquilli. Nell’occasione saranno esposti alcuni quadri dell’Artista Claudia Cundari, che ha curato la copertina del libro. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “I luoghi della Scrittura” e la Libreria “La Bibliofila”.

Alessandra De Angelis è nata il 1 luglio 1972 a San Benedetto del Tronto e vive ad Offida. Da sempre fervente appassionata di lettura, lavora presso una casa editrice. Magiche Metamorfosi è il suo primo romanzo.

IL LIBRO

Con il romanzo Magiche Metamorfosi, l’autrice ha realizzato un sogno: ricordare sua sorella Giovanna de Angelis, architetto di successo, prematuramente scomparsa. “La vita le aveva dato poco, ma quel poco lei lo aveva trasformato in tanto, come se conoscesse i segreti dell’alchimia”, si legge nell’introduzione, dove è espresso chiaramente che il romanzo non è una biografia, bensì una storia di rinascita – che a lei si ispira -, nutrita dal sentimento dell’amore, delle passioni e delle doti naturali.

Giovanna De Angelis è scomparsa il 26 Aprile 2006, e tra i suoi tanti lavori è compreso il restauro del Palazzo Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto (luogo della presentazione), concluso nella primavera del 2001, riportando alla luce i colori originali dell’antica dimora. “Il palazzo ha acquisito in questo modo una luce vitale, capace di parlare al presente e al passato …”. Questa definizione ricorda un pò la sintesi del romanzo, dove “tra il passato e il futuro, cinque donne riescono a confrontarsi nonostante il limite temporale delle generazioni, in un susseguirsi di magiche metamorfosi. Tutto muta e si trasforma, ma ciò che resta immutato è l’esempio di Stella, che dall’alto di un mondo parallelo illumina e ispira, insegnando l’amore.”

