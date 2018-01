L’incontro si terrà domani giovedì 25 gennaio presso i locali di via Manara. È possibile fare domande come commento al presente articolo o via mail a info@rivieraoggi.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani giovedì 25 gennaio, nelle nostre tradizionali video interviste, ospiteremo il giovane rossoblu Simone Mattia. Il calciatore, già capitano della Lazio Primavera, sta lottando per un posto da titolare con la maglia rossoblu. Non sarà facile ma il ragazzo, nelle poche volte che ha giocato, ha dimostrato di avere numeri importanti ma anche quella determinazione che è alla base dei successi in tutti gli sport.

Le nostre interviste hanno come principale scopo quello di far conoscere chi veste la nostra gloriosa casacca anche su aspetti umani e, perché no, privati. Non mancheranno però domande sull’attualità e sul momento che stanno attraversando gli uomini di Capuano.

L’incontro con il difensore romano si terrà presso la palestra Nautilus di via Manara in zona Ponterotto.

