SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alle prime luci dell’alba del 24 gennaio, blitz antidroga compiuto dai carabinieri.

Ad Ascoli Piceno, Martinsicuro e Pozzuoli i Carabinieri del Comando Provinciale (in collaborazione con i colleghi territorialmente competente) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale, nei confronti di sei persone (quattro italiani e due albanesi) ritenute responsabili di detenzione illecita di stupefacenti, continuata e in concorso.

Contestualmente è stata data esecuzione a dieci decreti di perquisizione locale e personale, anche nei confronti di altri indagati. Operazione rinominata “Orange”.

Le sostanze stupefacenti venivano vendute principalmente a San Benedetto del Tronto, Martinsicuro e Ascoli Piceno.

L’indagine ha avuto la sua genesi in un periodo particolarmente critico per il territorio ascolano, già duramente colpito dagli eccezionali eventi sismici del 2016 e dalla straordinaria nevicata del gennaio 2017, in cui i carabinieri erano diuturnamente impegnati in aiuto alla popolazione. Inoltre, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, è emerso il coinvolgimento di alcuni soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine in una articolata attività di detenzione illecita e spaccio di eroina e cocaina;

Gli accertamenti investigativi hanno consentito di:

evidenziare che gli indagati utilizzavano autonomi canali di approvvigionamento nelle provincia di Napoli e Teramo;

riscontrare le condotte illecite con tre arresti in flagranza e una denuncia, sequestrando complessivamente decine di dosi di cocaina ed eroina;

accertare che la droga veniva occultata in contenitori cilindrici di noti farmaci;

comprovare che, in un’occasione, lo stupefacente è stato pagato con la formale compravendita di una potente Audi A6, sequestrata poiché provento illecito del reato.

All’esecuzione dei provvedimenti restrittivi hanno partecipato decine di carabinieri con l’ausilio di un elicottero del 5° Nucleo Elicotteri di Pescara e di due unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro.

