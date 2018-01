La manifestazione è organizzata dalla società Maratoneti Riuniti del mitico Francesco Capecci, uno degli ultramaratoneti più attivi del nostro territorio. La gara prenderà il via alle ore 9 dalla spiaggia antistante il circolo Ragn’a Vela , in viale Europa 71

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si corre domenica a San Benedetto la sedicesima edizione della “Maratona sulla sabbia”, organizzata dalla società Maratoneti Riuniti del mitico Francesco Capecci, uno degli ultramaratoneti più attivi del nostro territorio.

La gara prenderà il via alle ore 9 dalla spiaggia antistante il circolo Ragn’a Vela , in viale Europa 71, e si articolerà su cinque distanze che andranno da quelle più classiche dei 50, dei 42,195 km e dei 21,095 a quelle non competitive di 7 e 14 chilometri, alle quali ci si potrà iscrivere anche prima della partenza, muniti di certificato medico. Al momento sono iscritti alla competizione (sulle varie distanze) circa 180 atleti, provenienti da tutta Italia, visto che all’appello mancano solo maratoneti provenienti dalla Valle d’Aosta. Tra questi saranno in gara sulla spiaggia sambenedettese campioni della particolare e impegnativa disciplina del calibro di Marco Bonfiglio di Abbiategrasso, Stefano Velatta della provincia di Biella, il romano Carlo Ascoli e l’abruzzese (di Rosello, minuscolo e meraviglioso paese della provincia di Chieti) Antonio Mario Fiadone, mentre tra le donne occhi puntati sulla “estetista di Brescia” Rossella Verzelletti, una specialista di questo tipo di gare. Tantissimi atleti arriveranno dalla Puglia, ma è anche annunciata una folta partecipazione da parte dei tesserati della Runners Pescara.

Hanno collaborato alla riuscita dell’evento l’amministrazione comunale di San Benedetto, che lo ha anche patrocinato e assistito grazie al lavoro dell’ufficio sport diretto da Alessandro Amadio, la Picenambiente e la Capitaneria di Porto di San Benedetto, mentre il crono sarà curato dalla Mysdam che sul proprio sito riporterà i risultati delle varie gare. Apprezzato anche l’apporto di Romacar, Movinox, Caffè Florian di San Benedetto, Cmp, Karhu, Dionisi Sport, dell’Hotel Sporting di San Benedetto (che sabato sera ospiterà il ricco pasta party a buffet che precederà la gara) e dell’Hotel Esperia di Alba Adriatica. Info: 328/6778764 (Francesco).

