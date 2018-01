SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 23 gennaio.

Poco dopo le 18 si è verificato un incidente fra auto e pullman in via Ferri a San Benedetto per cause ancora da accertare. Dalle prime indiscrezioni una persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le cure mediche.

Rallentamenti in quel tratto a causa degli interventi. La Polizia Municipale sambenedettese sta compiendo i rilievi.

