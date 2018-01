L’associazione Music City, che opera con successo nella promozione sociale, musicale e teatrale a favore dei propri associati, attraverso manifestazioni, corsi di formazione, serate a tema, laboratori creativi e spettacoli canori, ha il piacere di annunciare la riapertura delle iscrizioni ad uno degli eventi più importanti del panorama musicale internazionale, l’Euroke 2018.

Le peculiarità organizzative della Music City, non sono sfuggite agli ideatori del Campionato Europeo, che l’hanno scelta come partner esclusivo per la gestione e l’organizzazione della manifestazione, in tutto il territorio Italiano.

Nel 2015 Music CIty ha conquistato la vittoria alla finale Europea, a cui hanno parteciparono 18 nazioni del vecchio continente. L’associato Roberto Pagnanelli si è qualificato al primo posto, su un totale di 42 cantanti, ottenendo di diritto la partecipazione al campionato mondiale, tenutesi nello stesso anno a Singapore. Al mondiale Pagnnelli raggiunse un prestigioso quarto posto, portando l’Italia sull’Olimpo del karaoke mondiale tra le 56 nazioni partecipanti. Tra gli altri ottimi piazzamenti ricordiamo anche: Gaya Anglani, Marika Nespeca e Matteo Apicella.

L’Associazione, dopo questa fase di consolidamento, ha riaperto le iscrizioni all’Euroke, conservando il sogno ambizioso di promuovere ed incentivarne lo sviluppo, tra i bambini e i ragazzi della penisola.

Oltre ai coloro che da tutta Italia si sono iscritti al sito www.euroke.it, Music City ha in programma di coinvolgere le scuole di canto ed i locali che, sul territorio nazionale, attualmente offrono alla propria clientela serate di intrattenimento basate sull’arte giapponese del Karaoke. Verranno coinvolte altresì tutte le istituzioni, affinché il Karaoke diventi una fucina di talenti in ambito musicale, nonché sociale. Un traguardo raggiungi grazie anche alla collaborazione di professionisti del settore, che hanno come unico obbiettivo la promozione di questo progetto artistico.

I premi in palio messi a disposizione dall’associazione, sono di tutto rispetto, come: il viaggio per la finale europea, che sarà totalmente a carico della Music City, una registrazione in studio di cover ed inedito, un videoclip inedito con conseguente sua promozione.

Le finali dei Campionati europei del 4°Euroke si svolgeranno nella splendida ed incredibile isola di Creta in Grecia, dal 21 al 27 maggio 2018, presso il Beach Club Hotel Aphrodite. I migliori cantanti dilettanti di karaoke provenienti da oltre 15 nazioni si esibiranno in due classifiche per i titoli europei, femminile e maschile, con l’immensa speranza di emulare il primo posto e i fantastici piazzamenti raggiunti in passato dagli associati.

Per info ed iscrizioni, si può consultare il sito www.euroke.it, inviando successivamente a mezzo WhatsApp, al numero 3713968706, un video di presentazione fatto anche con normali dispositivi cellulari, con il brano che s’intenderà eseguire durante le selezioni primarie e successive del concorso.