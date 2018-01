SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Flag Marche Sud ha pubblicato a fine dicembre il primo avviso pubblico della sua attività.

Il bando è finalizzato a finanziare soggetti pubblici e privati con sede e attività nei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso e Porto San Giorgio, interessati ad effettuare interventi di riqualificazione di spazi urbani delle zone di pesca a supporto dell’attrattiva dell’area, per renderli maggiormente fruibili per la comunità e per le attività economiche del territorio.

L’obiettivo, perseguito tramite l’erogazione di contributi, è quello di favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione degli spazi portuali e della pesca, sia tramite interventi di tipizzazione architettonica, sia tramite eventi e manifestazioni culturali.

A causa del riscontro di alcune imperfezioni dello stesso e di alcune modifiche apportate allo scopo di migliorarne la comprensione, in data odierna è stato pubblicato il nuovo bando che sostituisce il precedente e che sposta la scadenza al giorno 16 febbraio 2018.

Tutti i documenti utili alla redazione di progetti da candidare sono pubblicati sul sito istituzionale www.comunesbt.it alla voce “Altri bandi e avvisi”

