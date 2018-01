POTENZA PICENA – Non riesce alla Offertevillaggi.com Volley Angels Project l’impresa di espugnare il campo di Potenza Picena. Sul campo della Farmacia Casciotti Volley Torresi finisce 3-1 (25-19, 25-21, 23-25, 25-18) per le padrone di casa che volano in Poule promozione, ma soffrendo la compattezza e lo spirito di sacrificio della truppa di Capriotti e Ruggieri che, anche senza Ledda, mostrano di non meritare la classifica occupata.

Gara che vive di fiammate e belle giocate, ma anche di tanti errori che finiscono per penalizzare maggiormente le ospiti che non riescono, nei primi due set, a colmare il gap, causato principalmente dalle incertezze. Nel terzo parziale le atlete di Porto San Giorgio-Porto Sant’Elpidio aggiustano un po’ le cose e si aggiudicano il gioco, accendendo il cuore dei suoi vocianti sostenitori che non hanno smesso un attimo di tifare per Piersimoni e compagne. Nel quarto set, però, la squadra di casa è tornata a macinare gioco e la Offertevillaggi.com non è riuscita a contrastare efficacemente, cedendo ben presto parziale e partita.

Per la formazione del presidente Benigni nulla di compromesso, con la possibilità di rifarsi già sabato alla palestra Nardi di Porto San Giorgio (ore 21) quando arriverà il coriaceo Grottazzolina.

