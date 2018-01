Classe 1992, l’estremo difensore arriva in prestito fino a giugno. Cresciuto nelle giovanili del Bari il ragazzo ha esperienze anche con Melfi e Martina Franca e 82 presenze da titolare negli ultimi due anni e mezzo in Calabria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il primo colpo della Samb nel mercato invernale è un portiere che va a rinfoltire il ventaglio a disposizione di Capuano, anche visti i dubbi sulle condizioni di Vincenzo Aridità. Si tratta del classe 1992 Pietro Perina che arriva in prestito dal Cosenza fino a giugno, come confermato dalla stessa società rossoblu con un comunicato ufficiale.

Perina, originario di Andria, è cresciuto nelle giovanili del Bari per poi passare nel 2012 al Martina Franca. Poi due anni, l’ultimo dei quali da titolare sempre in C a Melfi. Negli ultimi due anni e mezzo, poi, l’esperienza a Cosenza dove ha racimolato in tutto 82 presenze, sempre da titolare.

