SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione di lavori di demolizione di un edificio, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza di divieto di transito in Via San Martino e Via Custoza dalle ore 9 di mercoledì 24 gennaio alle ore 19 di giovedì 25.

Coloro che dovranno raggiungere via Roma da via San Martino, giunti all’altezza dell’incrocio con via Pizzi dovranno svoltare a destra per raggiungere via Gramsci, il piazzale antistante la stazione ferroviaria e quindi imboccare via Roma.

