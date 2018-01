Contro la Pallacanestro Urbania finisce 78-70 per i padroni di casa. Vittoria importante per i rossoblu contro una diretta rivale per la corsa ai play-off

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non si ferma più la Sambenedettese Basket che conquista contro Urbania la terza vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime otto gare, vincendo un altro scontro diretto contro una diretta concorrente per un posto nei play-off.

La Pallacanestro Urbania arrivava al Palaspeca in un ottimo momento di forma, reduce da 4 vittorie consecutive, e ed è partita subito forte nel primo quarto trascinata da Marini, chiudendo avanti di 9 lunghezze. Dal secondo periodo in avanti la Sambenedettese ha stretto perfettamente le maglie difensive concedendo solo 44 punti nei restanti 30 minuti. Arrivato il sorpasso la Samb non si è più voltata indietro, trascinata da uno straordinario Giulio Perini (autore di una straordinaria schiacciata che resterà per molto tempo negli occhi dei bambini del minibasket accorsi numerosi a fare il tifo), e dal solito Kibildis. Determinati anche due canestri consecutivi da 3 punti di Angellotti ad inizio ultimo quarto, nel momento in cui la formazione durantina stava tentando la disperata rimonta. Da sottolineare anche oggi l’arbitraggio estremamente professionale della coppia Paciaroni-Vescovi che ha reso ancora più godibile lo spettacolo per i tanti tifosi rossoblù presenti.

Arriva quindi una vittoria importantissima per la Sambenedettese Basket, contro una squadra tra le più attrezzate del girone. I rossoblu (tutti a referto i giocatori scesi in campo), iniziano ora a far paura a molti per l’intensità e la voglia di vincere che anche oggi hanno messo in campo.

Con questa vittoria la Samb sale a 14 punti in classifica, ormai nel pieno del “gruppone” che si giocherà, in un campionato estremamente equilibrato, i posti per i play-off promozione in serie B.

Prossima partita sabato 27 sul campo del Matelica prima di tornare al Palaspeca contro il Fossombrone, sabato 3 febbraio alle ore 18.15.

TABELLINO

SAMBENEDETTESE 78: Roncarolo 7, Quercia 5, Angellotti 12, Quinzi ne, Guadagno ne, Di Silvestro 5, Perini 19, Centonza 5, Antonini 8, Piserchia ne, Kibildis 17. All. Romano



URBANIA 70: Baldassarri 5, Pentucci 6, Marini 24, Longoni ne, Tancini 2, Diana 13, Dziho, Spagna 10, Facenda 10. All’. D’Amato.

Parziali: 17-26, 40-34, 58-47, 78-70

Falli: Sambenedettese 19, Urbania 15

Spettatori: Circa 300

Arbitri: Paciaroni e Vescovi

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 40 volte, 40 oggi)