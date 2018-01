SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In panchina. Il Movimento Cinque Stelle ha pubblicato l’elenco dei candidati alla Camera dei Deputati e Senato della Repubblica nei collegi proporzionali di tutta Italia, comprese le Marche. Leggi qui il documento candidati_movimento5stelle

Niente da fare per i candidati sambenedettesi Giorgio Fede e Masha Parisciani, entrambi al Senato. Tutti e due sono infatti nella lista dei “supplenti“, in pratica nomi che potrebbero finire nel listino proporzionale in caso di rinuncia di quelli indicati. Diversi nomi nuovi nel listino chiuso dove, ricordiamo, le possibilità di elezione sono di fatto limitate al primo della lista, tranne casi molto rari dove anche il secondo potrebbe essere eletto. Confermati, in testa al listino, i deputati uscenti Andrea Cecconi e Donatella Agostinelli. Capolista a sorpresa Rachele Silvestri, ascolana, non conosciuta alle cronache politiche locali, che ha dunque buone possibilità di essere eletta in Parlamento.

Di seguito gli elenchi, ricordiamo che si tratta di due listini proporzionali per la Camera dei Deputati e un listino per il Senato. Per la Camera inoltre ci sarà bisogno di indicare sei nomi per i collegi uninominali (dove vince e viene eletto chi prende un voto in più) e tre per il Senato.

CAMERA DEI DEPUTATI

1) Rachele Silvestri

2) Paolo Giuliodori

3) Elena Andrenacci

4) Ercole Matalucci

Supplenti: Frediana Capone, Marco Fioschini, Cristina Matellicani, Riccardo Arioli Ruelli.

1) Andrea Cecconi

2) Patrizia Terzoni

3) Roberto Rossini

4) Martina Parisse

Supplenti: Henry Domenico Durante, Vanessa Brunelli, Luca Spallacci, Francesca Mastrogiacomi.

SENATO DELLA REPUBBLICA

1) Donatella Agostinelli

2) Sergio Romagnoli

3) Rossella Accotto

4) Fabio Bottiglieri.

Supplenti: Valentina Parrucci, Giorgio Fede, Masha Parisciani, Antonio Pirrello.

