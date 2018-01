Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi, sul posto il 118 per le cure mediche. Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine

PORTO SANT’ELPIDIO – Sinistro nella mattinata del 21 gennaio.

A Porto Sant’Elpidio un ragazzo ha perso il controllo dell’auto, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, e si è ribaltato sulla strada sul lungomare.

Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi, sul posto il 118 per le cure mediche.

