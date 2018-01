SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 20 gennaio presso la Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto è avvenuta l’inaugurazione della mostra fotografica annuale “Poker d’obiettivi” organizzata dal FotoCineClub Sambenedettese che prevede l’esposizione di opere fotografiche “a tema” di quattro soci del Circolo.

Il FotoCineClub è molto attivo sul territorio locale e nazionale fin dal 1961 e non è nuovo in queste “imprese”. Sono numerose le iniziative fotografiche organizzate dai soci che attirano numerosi appassionati fotoamatori e “Poker d’obiettivi” è uno di questi grandi eventi.

Come ogni anno, anche il 2018 vede come protagonisti quattro fotoamatori: Alfredo Di Giuseppe (a sinistra nella foto), Cristiana Troli (al centro), Nazzareno Lupi (a destra) e Grazia Migliarelli (assente per motivi di lavoro).

L’inaugurazione ha avuto un grande successo con la partecipazione di numerose persone tra cui l’Assessore alla cultura Annalisa Ruggeri.

Gli autori hanno esposto immagini di paesaggi nazionali ed esteri, singolari e originali foto di persone che scattano selfie e scene cittadine con soggetti principali i taxi gialli.

La mostra sarà aperta fino al 31 gennaio con orario 10-13 e 16-19 (lunedì chiuso).

