SALO’ (BS) – Tutto pronto per Feralpisalò-Samb, 22^ giornata del girone B di Serie C 2017-18. I rossoblu sono avanti tre punti rispetto ai verdeazzurri, che hanno una partita in meno. Capuano, in piena emergenza viste le assenze di Esposito, Aridità, Patti e altri opta per il 3-5-2 con Bove-Bacinovic-Gelonese in mezzo e Di Massimo a far coppia con Miracoli davanti. Dietro linea a tre quasi obbligata con Diego Conson, Mirko Miceli e Davide Di Pasquale.

Formazioni

Feralpisalò (4-3-1-2) All.: Michele Serena

Caglioni

Vitofrancesco Alcibiade Ranellucci Martin

(11′ st Parodi)Rocca Capodaglio(19′ st Staiti) Dettori

Voltan (19′ st Marchi)

Ferretti(38′ st Tantardini) Guerra

Samb (3-5-2) All.: Ezio Capuano

Pegorin

Conson Miceli Di Pasquale

Rapisarda Gelonese Bacinovic Bove(1′ st Vallocchia) Tomi

Di Massimo(1′ st Valente) Miracoli

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Marinenza/Ruggieri)

Note:

Marcatori: 27′ st Marchi (F)

Ammoniti: 28′ Conson(S), 25′ Staiti (F), 38′ Parodi (F)

Espulsi:

Angoli: 3-3

Franco Fedeli, numero uno rossoblu, prima della partita si intrattiene in mezzo ai tifosi nel settore ospiti. Rassicurazioni sul mercato?

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Tutto pronto per il calcio d’inizio. Padroni di casa con la maglia classica verde e azzurra, Samb invece con la divisa nera. Calcio d’inizio per i rossoblu con Gelonese pronto a toccarla indietro.

1′ Partiti, la Samb prova subito a sviluppare un’azione a sinistra, ma la palla finisce due volte in rimessa.

2′ Di Massimo prova una bella imbucata per Rapisarda, legge bene la traiettoria debole Martin. La Samb prova a giocare in questi primissimi istanti.

4′ Capodaglio perde il pallone e innesca involontariamente Di Massimo che entra in area ma viene chiuso da Ranellucci.

7′ Partita viva in questi primi minuti, con le due squadre pimpanti e che cercano appena possibile la verticalizzazione veloce, quai sempre sulle rispettive fasce di destra.

10′ Si allarga Ferretti dalla destra, poi converge e prova il sinistro a giro: alto!

14′ Prova a mettere in campo il suo tasso tecnico la squadra di casa. Bella combinazione Dettori-Voltan-Martin:chiude Conson.

15′ Rapisarda prova a liberare in area l’inserimento di Gelonese, chiude Alcibiade che lancia Ferretti in campo aperto, lo chiudono al limite dell’area prima Miceli e poi Di Pasquale.

19′ Prova a tenere il pallone su la formazione ospite ma Di Massimo e poco reattivo e la Feralpi riesce a riprendersi la sfera. ANcora imballato il giovane abruzzese.

21′ Tomi prova il cross per Miracoli: anticipa tutti Ranellucci! Buona occasione per la Samb.

23′ Di Massimo pilota palla al limite dell’area e serve Tomi proiettato sulla fascia, il terzino va a un cross teso che si perde sul fondo, non troppo lontano dal palo.

24′ Scatenato adesso Tomi che prende palla e prova il tiro da 30 metri, deviato, la palla finisce in angolo con qualche brivido per Caglioni.

28′ Conson si becca il primo giallo della gara, costretto ad abbattere Voltan che aveva una bella porzione di campo da sfruttare in contropiede.

29′ Voltan prova ad andarsene sulla sinistra, Miceli lo chiude. Palla poi a Dettori che prova il destro sul secondo palo da fuori area: palla fuori di pochissimo!

34′ Samb che galleggia al limite dell’area avversaria, prima Bove col tiro poi Gelonese con un tentativo di filtrante ci provano ma la Feralpi li respinge al varco.

45′ Finisce qui, senza recupero, un primo tempo che ha detto davvero poco. Squadre bloccate.

Secondo Tempo

1′ Subito un doppio cambio per Capuano che inserisce Vallocchia per Bove e Valente per uno spento Di Massimo. Al momento è 3-5-2 con Vallocchia a fare la mezz’ala e il suo compagna alle spalle di Miracoli.

3′ Prova la percussione Voltan, poi il sinistro: fuori di poco!

5′ OCCASIONE DOPPIA PER LA FERALPI! La migliore occasione per i padroni di casa con Ferretti che prende il tempo a Conson e poi calcia col sinistro da posizione defilata: fuori di pochissimo! Poi numero di Voltan in area e ancora un tiro fuori di poco.

11′ Primo cambio per la Feralpisalò che tira fuori rocca per Parodi. Il nuovo entrato va a destra e Vitofrancesco si alza sulla linea dei centrocampisti.

16′ Valente se ne va a Dettori e Parodi, crossa in mezzo dove Miracoli non arriva di testa per un soffio!

18′ Malinteso fra il portiere e Ranellucci con Vallocchia quasi ne approfitta.

19′ OCCASIONE SAMB! Se ne va ancora Valente che se ne va a Parodi si allarga e incrocia il sinistro, Caglioni respinge e per poco non lo fa sui pedi di Miracoli.

19′ Dentro Staiti e Marchi nei padroni di casa. Fuori Voltan e Capodaglio.

25′ ALtro giallo adesso, per il nuovo entrato Staiti che ha abbattuto Miracoli sul cerchio di centrocampo.

27′ GOL DELLA FERALPISALO’ Cross di Parodi, Samb addormentata in mezzo all’area e Marchi la mette dentro di testa. Padroni di casa in vantaggio.

29′ Valente abbattuto al limite dell’area. Posizione ghiotta per Tomi, sulla palla con Bacinovic.

30′ Parte il terzino che prova di potenza ma la barriera dei verdeazzurri devia in angolo.

31′ Cross di Valente dalla bandierina, va di testa miceli: alto davvero di poco.

35′ Tomi prova a sfondare sulla sinistra, palla poi recapitata a Bacinovic che prova a scambiare con Vallocchia, palla persa.

42′ ANCORA MARCHI VICINO AL GOL. Guerra dentro per Marchi, ancora di testa, Pegorin si supera e mette in angolo evitando ai suoi di dire addio alla partita.

44′ Samb che adesso fa fatica a fare gioco e si affida a qualche lancio Aspettiamo di conoscere l’entità del recupero.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

49′ Palla dentro l’area per la testa di Miceli che fa l’attaccante adesso, palla a Miracoli che contorlla e tira alto di pochissimo! L’attaccante si lamenta e chiede un rigore, forse per un colpo di mano avversario.

49′ Finisce qui, Feralpisalò 1 Samb 0.

