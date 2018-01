Avrebbero messo a segno, come documentato dalla indagini dei militari, diverse decine di furti e rapine avvenuti in Emilia-Romagna e nelle Marche.

RICCIONE – I carabinieri di Riccione hanno arrestato i componenti di una banda dedita ai furti in appartamento.

Avrebbero messo a segno, come documentato dalla indagini dei militari, diverse decine di furti e rapine avvenuti in Emilia-Romagna e nelle Marche. Si tratta di una banda di soggetti di etnia Rom, originari della fascia meridionale della provincia di Roma che hanno colpito in varie province delle due Regioni in questione.

I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa alle 12.30 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini.

