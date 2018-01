I parlamentari: On. Donatella Agostinelli (Componente Commissione permanente II Giustizia), l’On. Andrea Cecconi (Componente Commissione permanente Affari Costituzionali) e l’On. Patrizia Terzoni (VIII Commissione Ambiente, Territorio, Lavori pubblici), domenica 21 gennaio alle ore 16, presso la sala consiliare di Grottammare, incontreranno la cittadinanza per dialogare insieme sul Programma politico del Movimento 5 Stelle .

