ALBA ADRIATICA – Domenica 21 gennaio a1le 17.30 ad Alba Adriatica, alla Biblioteca Comunale Villa Flaiani, sarà presentato il libro di racconti “Il mio Dio” (Di Felice Edizioni) di Anacleta Camaioni, psicoterapeuta e scrittrice, vincitrice di vari premi tra i quali il Premio John Fante (2015 – sezione Racconti inediti) e Fucecchio (2016).

L’incontro è organizzato dalla Biblioteca comunale, dal Comune di Alba Adriatica e dalla Pro Loco Spiaggia d’argento, in collaborazione con la Di Felice Edizioni.

All’incontro, oltre all’autrice, interverranno l’operatrice culturale Paola Donatelli e l’editrice Valeria Di Felice.

«Un amore distruttivo, un amore sfuggente e distratto, ma anche un amore ritrovato – quello per se stessi – che si emancipa progressivamente dalla morsa fagocitatrice dell’Assenza, attraverso il compimento di un percorso sensoriale. L’eros – si legge dalla postfazione di Valeria Di Felice – costituisce il campo d’attenzione che riscrive le calligrafie dell’esistenza, l’inchiostro che sparge sul foglio bianco e sulla pelle le significanze di un sentire declinato a un calore perduto e ritrovato: il calore del sé. La carica erotica si nutre della forza immaginifica della creatività per decostruire e ricostruire i suoi infiniti mondi emotivi. Questo è ancora più evidente se a incarnare il senso erotico dei racconti è una donna con lo sguardo costantemente rivolto alla relazione umana: l’incontro ne rappresenta la misura di una crescita che non si lascia imbrigliare dai dettami di un pensiero imperante, ma si lascia orientare attraverso l’esplorazione delle sue molteplici manifestazioni, tra gioie e insidie: manipolazione, idealizzazione, compensazione, nullificazione… ma anche desiderio, consapevolezza, riscatto, accoglimento, pienezza.»

