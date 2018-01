SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Saranno almeno 200 i tifosi rossoblu che domani andranno a Salò per Feralpisalò-Samb. Questo infatti è il dato finale dei biglietti venduti per la trasferta lombarda alle ore 19 di venerdì, orario in cui era fissato il termine per la prevendita.

Domani i botteghini dello stadio “Lino Turina resteranno chiusi.

