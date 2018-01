Vittima il cittadino Mariano Vesperini, la merce era nella sua auto che racconta a Riviera Oggi: “Mi sono fermato un attimo per entrare in un negozio e ne hanno approfittato”

GROTTAMMARE – Episodio criminale nella mattinata del 19 gennaio.

Vittima di un furto è stato il cittadino Mariano Vesperini che racconta il fattaccio a Riviera Oggi: “Portavo in auto stecche di sigarette, dal valore di circa 7.500 euro, da portare alla tabaccheria di mio figlio. Verso le 10 mi sono fermato nel negozio di tabacchi Angel sulla Statale 16 a Grottammare per una piccola faccenda – dichiara – sono sceso dalla vettura e in poco tempo, mentre ero dentro alla struttura, i ladri hanno agito aprendo il cofano e portando velocemente via tutto quanto”.

L’atto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, le Forze dell’Ordine vaglieranno le immagini per cercare di risalire ai responsabili. I criminali, probabilmente, sono fuggiti in macchina.

Mariano Vesperini aggiunge: “Evidentemente ero seguito, inoltre sono con le stampelle per un infortunio al ginocchio e hanno voluto approfittarne”.

