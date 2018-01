Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Rallentamenti al traffico ma la circolazione non è stata al momento interrotta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistro nella mattinata del 18 gennaio.

Incidente stradale fra veicoli in via Mare a Porto d’Ascoli. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Rallentamenti al traffico ma la circolazione non è stata al momento interrotta.

