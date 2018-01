Da chiarire le cause. Il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo e ha deciso il trasferimento all’ospedale dorico per le cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 18 gennaio è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza in Riviera.

Dalle prime indiscrezioni, una bambina di circa un anno (di origine straniera) è caduta a terra mentre era in casa. Da chiarire le cause, in fase di accertamento.

E’ stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed è stato deciso il trasporto ad Ancona, al Salesi, per ulteriori cure mediche.

