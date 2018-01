SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tra le partite in programma questo fine settimana, della Samb Volley, priorità alla squadra A di Prima Divisione Maschile guidata da coach Moriconi. La Happy Car affronterà sabato alle 18 alla palestra Curzi la Unipol Montegiorgio capoclassifica, una sfida decisiva per il primo posto del girone U in cui i rossoblu saranno obbligati al successo in virtù del turno di riposo che dovranno ancora affrontare. Sarà inoltre una rivincita dopo il 3-0 del girone d´andata in cui Montegiorgio ha comunque dovuto vincere di misura per per aggiudicarsi l´intera posta in palio.

D´altra parte, la squadra B fanalino di coda giocherà domenica sera alle 21 e sempre alla Curzi contro la Emmont Azzurra, sperando che i rossoblu possano almeno prendersi la soddisfazione della vittoria parziale di un set.

Doppia trasferta per le compagini di Serie D. Alle ore 21 di sabato spazio per la Happy Car di Citeroni, impegnata ad Osimo contro La Nef per consolidare il secondo posto in classifica che darà il visto d´ingresso per il girone finale del play-off promozione tra le prime due classificate dei gironi marchigiani di Serie D.

Sempre sabato, ma alle ore 17, giocherà a Pagliare la Happy Car di Serie D Femminile alla caccia della settima vittoria stagionale contro il fanalino di coda del girone C. Una vittoria da conseguire con il massimo punteggio per evitare brutti e inaspettati scherzi che nella pallavolo sono sempre in agguato.

Per la Prima Divisione femminile, la Happy Car di Medico, fresca vincitrice ad Ascoli contro la Picena Frigor, affronterà domenica alla Curzi alle ore 18 Incontra Volley per conseguire il settimo sigillo stagionale e fornire alla società nuove basi per un florido avvenire del movimento femminile pallavolistico sambenedettese.

Per concludere, uno sguardo alle partite dei tornei Under: alle ore 10.30 l´Under 13 femminile A affronterà a Castel Di Lama Ciù Ciù Offida e Incontra Volley; alla stessa ora saranno impegnati i pari età maschi a Civitanova contro Grottazzolina e i padroni di casa della Lube. Un´ora prima spazio all´Under 13 femminile B alla “Curzi” contro Polisportiva Gagliarda e Volley Angels.

