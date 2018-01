SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Soddisfazione in Riviera, in ambito calcistico.

La Samb esprime grande soddisfazione e si complimenta con le calciatrici Greta Castiglione, Serena Malatesta, Maria Fioroni, Martina Marano, Camilla Romandini e Arianna Spina per la convocazione con la Rappresentativa Nazionale Umbria-Marche Under 20 che oggi inizierà la preparazione in vista del campionato nazionale per regioni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 96 volte, 99 oggi)