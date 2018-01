SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ praticamente fuori squadra da parecchio, e la situazione si è acuita dopo la sosta. Gennaro Troianiello, amore estivo dei rossoblu (durato poco a dir la verità), pare molto vicino a lasciare la Samb. Più di una voce conduce l’ala destra napoletana verso Taranto, piazza di grande tradizione ma che al momento non vive di certo una situazione da sogno, visto che i pugliesi gravitano in quinta posizione nel girone H di Serie D, comandato al momento dal Potenza.

Lo stesso Troianiello nei giorni scorsi ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni al portale di informazione online tarantino Blunote ammettendo di essere “in uscita dalla Samb” ma anche che con la società ionica non c’è al momento una trattativa (“Taranto è una piazza che stimo” ha però ribadito il centrocampista). Questo accadeva qualche giorno fa. Lo stesso portale Blunote (CLICCA QUI) oggi però ritorna alla carica rivelando come le due parti potrebbero essere più vicine di quanto non lo fossero nei giorni scorsi. Il Ds dei pugliesi, Giuseppe Volume starebbe infatti lavorando intensamente per portare Troianiello al Taranto.

