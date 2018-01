SAN BENDETTO DEL TRONTO –Lungomare Nord, arriva il via dei lavori anche sul lato Ovest. Dopo il completamento, avvenuto sotto Natale, della parte che dà sul mare è stato installato oggi il primo tratto di cantiere che consentirà il rifacimento della pavimentazione del marciapiede della corsia Ovest di Viale Trieste. Il primo stralcio dei lavori interesserà una zona che arriva fino all’altezza dello chalet “Da Luigi”.

Una volta completati i lavori, che interesseranno anche lo spartitraffico che divide in due corsie lo stesso Viale Trieste, la parte Ovest si ricongiungerà alla già rinnovata parte Est, la quale però, potrebbe subire qualche “ritocco”. Si metterà infatti mano anche alla pista ciclabile, che soprattutto nel tratto a Nord, presenta delle irregolarità già dall’inaugurazione.

E poi c’è la questione balaustre, inizialmente fuori dal progetto ma che, a quanto pare, il comune si impegnerà a ristrutturare. In questo senso infatti va lo stanziamento di 100 mila euro dedicato proprio a questo specifico lavoro e inserito nel previsionale (imputato al 2018) recentemente approvato da Piunti & co. in giunta.

