GROTTAMMARE – Un nuovo straordinario e imperdibile appuntamento con il teatro di Vincenzo Di Bonaventura. Nell’ambito della ventitreesima stagione dell’Associazione Culturale Blow Up di Grottammare, intitolata “Qualunque cosa pensi, Pensa il contrario” per la sezione “La macchina attoriale”, martedì 16 gennaio, alle ore 21.15, il maestro Di Bonaventura porterà in scena uno dei libri più formidabili della storia della filosofia “Così parlò Zarathustra” di Friedrich Nietzsche.

Mentre si stanno svolgendo, di sabato pomeriggio, gli incontri sui rapporti tra cinema e filosofia, Di Bonaventura rende omaggio a un gigante della filosofia occidentale che con le sue suggestive metafore ha illuminato anche visivamente le nostre riflessioni.

Nel nuovo spazio che l’Amministrazione Comunale di Grottammare ha restaurato e messo a disposizione delle associazioni culturali del proprio territorio, l'”Ospitale delle Associazioni” che si trova al Paese Alto proprio all’ingresso del vecchio incasato, rieccheggeranno i versi che il grande filosofo tedesco ha scritto in una spumeggiante lingua che mitizza e favoleggia nel regno dei vuoti dell’uomo e delle sue ragioni senza sosta, senza limiti, senza fronzoli.

L’idea di Così parlò Zarathustra balenò a Nietzsche come una folgorazione nell’agosto del 1881, in Engadina, «6000 piedi al di là dell’uomo e del tempo». Essa coincise con il rivelarsi dell’«eterno ritorno», la misteriosa intuizione che segna il passaggio alla ultima fase del pensiero di Nietzsche e lo tramuta tutto dall’interno. Così anche lo Zarathustra rielabora e ripresenta tutto ciò che Nietzsche era stato fino allora in una forma assolutamente nuova, e soprattutto in una forma incompatibile con i canoni della filosofia occidentale. «Un libro per tutti e per nessuno» dice il sottotitolo: proprio perché obbliga il pensiero a parlare immediatamente, fuori da ogni tecnicismo, in una forma poetica e profetica, Zarathustra è sempre stato il libro più letto e venerato di Nietzsche, ma al tempo stesso è il suo libro di enigmi, protetto da saldi sigilli, un libro che sorprende e appare diverso ogni volta che lo si apre.

Ingresso € 5 con tessera-abbonamento F.I.C. 2017/2018 rilasciata dall’Assocazione Blow Up al costo di 10 euro e che può essere sottoscritta velocemente all’ingresso.

La tessera F.I.C. consentirà poi di partecipare liberamente a tutte le iniziative del ricco calendario della rassegna culturale e cinematografica; per gli appuntamenti teatrali il prezzo del biglietto continuerà ad essere di 5 euro a serata.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 47 volte, 47 oggi)