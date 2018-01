SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Visto il gradimento riscontrato dagli utenti che dal giugno scorso si rivolgono all’Ecosportello aperto da Picenambiente nel Comune di San Benedetto del Tronto, ma anche per rispondere alle esigenze di coloro che non hanno la possibilità di recarsi in Comune durante la settimana lavorativa, Amministrazione comunale e società che gestisce il ciclo dei rifiuti hanno deciso di ampliare il servizio anche al sabato.

E così, da sabato 20 gennaio l’Ecosportello sarà aperto anche il sabato mattina, dalle 10 alle 12, sempre al piano terra del Municipio di viale De Gasperi, al bancone d’ingresso. L’apertura del sabato va ad aggiungersi a quelle del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30 nei locali dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, sempre al piano terra del Municipio.

Ricordiamo che l’Ecosportello, a cui è preposto un dipendente di Picenambiente, ha il compito di fornire informazioni sui servizi di raccolta dei rifiuti (modalità di conferimento, orari, tipi di materiale oggetto di raccolta), ricevere segnalazioni e proposte ma anche assegnare o sostituire contenitori e per la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata. A titolo sperimentale, l’EcoSportello fornisce inoltre gratuitamente sacchetti per raccogliere le deiezioni canine secondo una periodicità stabilita in base al consumo stimato.

L’EcoSportello è raggiungibile anche telefonicamente al numero 0735/794433 (attivo nei giorni di apertura tranne il sabato) o per posta elettronica all’indirizzo ecosportello@comunesbt.it

