SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver ospitato nel 2017 la prima mondiale del tour di Pat Metheny, San Benedetto torna a essere punto di riferimento dei grandi eventi musicali internazionali.

Il 18 marzo alle ore 21.30 presso l’Auditorium del PalaRiviera ci sarà l’attesissimo concerto di Toquinho, che aprirà un breve tour italiano di sole cinque date, per festeggiare 50 anni di successi dell’artista brasiliano. Sul palco con lui oltre a una band acustica, la bravissima Greta Panettieri che lo accompagnerà nei duetti che hanno contrassegnato tappe importanti della lunga carriera del musicista.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto in particolare gli Assessorati al Turismo e alla Cultura. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni con presenze anche da fuori regione, trattandosi come detto della data di debutto di un tour molto breve. I biglietti saranno in prevendita da subito sul circuito ciaotickets (www.ciaotickets.com per cercare i tanti punti vendita presenti).

D’intesa con l’amministrazione comunale si è deciso di contenerne i costi per permettere una fruizione non particolarmente onerosa.

I posti sono tutti numerati con 4 ordini di posti al costo di € 30, 25, 20 e 15 più diritti di prevendita.

