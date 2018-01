Servizio effettuato dagli agenti. Per due conducenti è scattata anche la denuncia alla Procura Locale. Diversi i tratti sotto controllo

FERMO – Nella notte tra il 13 e 14 gennaio sono scattati i consueti controlli sulle strade del territorio da parte della Polizia Stradale, il cosidetto “servizio antistrage”.

Tre pattuglie della sezione di Fermo hanno constatato una dozzina di violazioni del Codice della Strada tra Porto Sant’Elpidio e Lido di Fermo.

Inoltre sono state ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica: per due conducenti è scattata anche la denuncia alla Procura locale.

