MONTEGRANARO – Si è tenuto ieri, domenica 14 gennaio, presso l’Hotel Horizon, il primo evento del colosso austriaco Cashback World nella Regione Marche. Duecentocinquanta imprenditori locali hanno trascorso un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’informazione in compagnia di figure leader del settore del Nord Italia e della provincia di Fermo, Ascoli e Macerata.

Cashback World, presente in ben 47 paesi, garantisce, con il suo sistema di fidelizzazione di aziende, un risparmio sicuro su ogni acquisto. Tramite la sua tessera permette infatti il ritorno in denaro, direttamente sul conto corrente, di una percentuale della somma spesa oltre che altri numerosi vantaggi sia per l’azienda che per il possessore.

In Italia ben 13.000 piccole medie imprese hanno già adottato questo sistema a fronte di 90.000 in tutto il mondo. Queste offrono il loro servizio al 1.200.000 tesserati italiani, e ai restanti 9.000.000 internazionali (ogni giorno vengono tesserate in media 20.000 persone nel mondo), che possono usufruire del vantaggio anche in 13.000 online shops.

E’ stato stimato che, al ritmo di 400 nuove aziende al mese, presto CB World diventerà parte della nostra vita di tutti i giorni, permettendoci di risparmiare attraverso il suo sistema innovativo nel mondo della fidelizzazione della clientela per il suo ritorno diretto di denaro.

E non finisce qui poiché’ la grande comunità che quest’azienda sta creando in tutto il mondo non include solo imprese, ma anche squadre di calcio, fra cui ultima arrivata la Roma oltre che la Fermana calcio e la Grottese, di basket, come la Pesaro Basket, di pallavolo, la Federazione Italiana Gioco Golf o la Moto GP.

Il futuro del marketing si sta delineando sempre di più anche nella nostra realtà. Infatti, il 2018 sarà un anno fondamentale per l’affermazione di questo marchio e considerando il potenziale della nostra regione, questi eventi saranno sempre più frequenti nelle nostre zone, per permettere ad un mercato con un potenziale di crescita enorme di svilupparsi a trecentosessanta gradi.

L’aspetto migliore del progetto di questo marchio è che tutti ne possono fare parte fin da subito cogliendo immediatamente l’occasione di sviluppare il business prima che sia ormai radicato profondamente anche da noi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 717 volte, 717 oggi)