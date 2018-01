Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio. Sul luogo sono giunti i soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco

GROTTAMMARE – Scontro violento nella mattinata del 15 gennaio, intorno alle 9.

Sull’A14, tra Pedaso e Grottammare, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte cinque vetture per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio.

Sul luogo sono giunti i soccorsi del 118 e dei Vigili del Fuoco. Un donna è stata portata ad Ancona, al Torrette, tramite eliambulanza per ulteriori cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1.428 volte, 1.433 oggi)