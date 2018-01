I rossoblu battono i padroni di casa 62-83. Un +21 importante per la differenza canestri, in vista dei play-off

RECANATI – La Sambenedettese Basket espugna Recanati e riesce addirittura nell’impresa di ribaltare il -19 della gara di andata, cosa che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa ai Play-off per la serie B. Serviva una grande partita sul campo della squadra che fino ad ora era forse la maggiore sorpresa del campionato e così è stato.

Dopo un primo tempo equilibrato la partita si è spaccata definitivamente nel terzo periodo per colpa di Perini che con una schiacciata a due mani ha dato il via alla fuga definitiva dei rossoblu. Davvero un incubo oggi l’ala sambenedettese per i “leopardiani”, capace di segnare in ogni modo e da ogni posizione del campo. Ottima come sempre anche la prova di Kibildis, immarcabile nonostante sia ogni volta al centro delle attenzioni difensive avversarie. Nel finale a risultato ormai acquisito la Samb ha intravisto la clamorosa possibilità di poter rovesciare la differenza canestri della partita di andata. Sul 62-81 Kibildis ha recuperato l’ultimo pallone, servendo Angellotti che proprio sulla sirena ha realizzato il canestro del +21. Encomiabile la direzione arbitrale di Scaramellini e Buresta, entrambi estremamente professionali e concentrati in tutte le decisioni da prendere.

Con questa vittoria la Samb sale a quota 12 punti in classifica, con 5 vinte nelle ultime 7 gare. Sabato 20 gennaio al Palaspeca ore 18.15 altro scontro diretto contro Urbania; sarà necessario il supporto di tutti i tifosi rossoblu per conquistare la terza vittoria consecutiva.

TABELLINO

RECANATI 62: Cuccoli 9, Cingolani 5, Larizza 14, Mordini, Armento 10, Sorrenti 2, Vidakovic 22 Labate, Schiavoni F., Ottaviani, Pezzotto, Schiavoni S. All.Giorgi

SAMBENEDETTESE 83: Roncarolo 8, Quercia, Angellotti 4, Quinzi, Guadagno ne, Di Silvestro 6, Perini 29, Centonza, Antonini 9, Kibildis 27. All: Romano

Parziali: 19-18, 35-38, 53-61, 62-83.

Falli: Recanati 28, Samb 17; Fallo Tecnico a Larizza e Armento (Recanati)

Arbitri: Scaramellini e Buresta

