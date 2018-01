“La cucina circolare: un approccio innovativo alle preparazioni in cucina, che esalta i prodotti e riduce gli sprechi”. Importanza dell’evento sia per gli studenti dato il suo aspetto di risorsa professionale che per il pubblico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi 14 gennaio, all’Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto vi è l’evento enogastronomico” Eccellenze a Tavola” con Igles Corelli: “La cucina circolare: un approccio innovativo alle preparazioni in cucina, che esalta i prodotti e riduce gli sprechi”.

Importanza dell’evento sia per gli studenti dato il suo aspetto di risorsa professionale che per il pubblico più in generale per la sua prospettiva divulgativa.

Il 21 gennaio si terrà l’Open Day.

