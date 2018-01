Sono stati portati in ospedale per le cure mediche ma le loro condizioni fortunatamente non destano troppe preoccupazioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella giornata del 13 gennaio.

A Porto d’Ascoli, in via Mare, si è verificato un incidente fra due auto. I conducenti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Sono stati portati in ospedale per le cure mediche ma le loro condizioni fortunatamente non destano troppe preoccupazioni.

Le Forze dell’Ordine sono giunte sul posto per compiere i rilievi e chiarire responsabilità sul sinistro. Le vetture sono rimaste danneggiate dopo l’impatto.

