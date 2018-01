In scena, venerdì 16 febbraio alle ore 21.15 il concerto di gala dell’opera lirica propone le arie più belle tratte dalle opere più’ famose in una versione per tre soprani e un tenore appositamente creata

GROTTAMMARE – Dopo il sold-out della Madama Butterfly, il Maestro Roberto Pomili molto atteso torna al Teatro delle Energie di Grottammare per far rivivere al suo pubblico le emozioni delle grandi occasioni.



In scena venerdì 16 febbraio alle ore 21.15 il concerto di gala dell’opera lirica propone le arie più belle tratte dalle opere più’ famose in una versione per tre soprani e un tenore appositamente creata, dal celebre direttore d’orchestra.

Il capolavoro presenta le musiche di Tosca di G.Puccini, La Boheme di G.Puccini, La Traviata di G. Verdi – Manon Lescaut di G.Puccini, Turandot di G.Puccini, Gianni Schicchi di G.Puccini, Il Rigoletto di G. Verdi, La Rondine di G.Puccini, Pagliacci di R. Leoncavallo scelte musicali che sapranno conquistare ancora una volta i melomani e non.



Il successo, probabilmente, è da attribuire a tutta l’equipe: al pianoforte Stefano Grassoni, che accompagnerà lo spettatore insieme ai protagonisti di questo spettacolo con un cast di altissimo profilo artistico: il soprano Laura De Santis – il soprano Zarah Hible – il soprano Emanuela Torresi e il tenore Augusto Celsi, artisti molto importanti a livello internazionale con un grandissimo talento, voci raffinate con ottima formazione musicale.

Molto importante e da evidenziare il ruolo del Sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno Paolo d’Erasmo che hanno patrocinato questo evento con grande disponibilità’ e spirito collaborativo.

Il M° Roberto Pomili torna per la quinta volta nel prestigioso teatro marchigiano e considerata la portata dell’evento, con molta probabilità, registrerà per l’ennesima volta il sold out nel Teatro delle Energie.

