TERAMO – L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso (WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI) scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui presenza è annunciata in Abruzzo per lunedì 15 gennaio, per l’evento celebrativo dei 30 anni di attività scientifica dei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Infn, riproponendo il tema dell’interferenza con l’acquifero del Gran Sasso, sia dei Laboratori sotterranei di Fisica Nucleare, sia delle gallerie autostradali dell’A24.

La lettera indirizzata al Presidente è stata consegnata al Prefetto di Teramo. La consegna era stata concordata con l’Ufficio del cerimoniale della Presidenza della Repubblica al quale l’Osservatorio si era rivolto nei giorni scorsi in previsione della visita di Mattarella. Per oggi pomeriggio, 13 gennaio, a Teramo, l’Osservatorio ha promosso un’assemblea pubblica, a due mesi dalla manifestazione per l’Acqua Trasparente dell’11 novembre.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 129 volte, 129 oggi)